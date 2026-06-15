https://crimea.ria.ru/20260615/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-artem-v-dnr-1156863080.html

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T13:41

2026-06-15T13:41

2026-06-15T13:46

новости сво

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692219_0:335:2761:1888_1920x0_80_0_0_9379a7f0cee356e1d3f920749d22eb0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.Также ранее сообщалось о том, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиПутин озвучил колоссальные потери ВСУ

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, новости, министерство обороны рф