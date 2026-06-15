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Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T13:41
2026-06-15T13:41
2026-06-15T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.Также ранее сообщалось о том, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, новости, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР
13:41 15.06.2026 (обновлено: 13:46 15.06.2026)