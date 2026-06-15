Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-artem-v-dnr-1156863080.html
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T13:41
2026-06-15T13:46
новости сво
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692219_0:335:2761:1888_1920x0_80_0_0_9379a7f0cee356e1d3f920749d22eb0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.Также ранее сообщалось о том, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6daa030049d8691f891cc5dee7e3f360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, новости, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР

13:41 15.06.2026 (обновлено: 13:46 15.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также ранее сообщалось о том, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
14:11Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
14:01Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
13:41Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
13:32Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
13:03Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
12:53Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
12:49Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
12:40Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
12:17В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
11:58Движение через АПП "Джанкой" возобновлено
11:49132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
11:19Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
11:05Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
11:01Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
10:46Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий
10:33В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море
10:24Что происходит с топливом в Феодосии
10:20Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
Лента новостейМолния