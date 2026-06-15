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Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море
Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем, об этом сказано в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:53
2026-06-15T18:12
россия
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
черное море
арбитражный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем, об этом сказано в решении суда.Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.Таже арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу. Статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза, установил суд.Восемь лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море. Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но "перемога" не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как из Керчи буксировали корабли ВМС Украины – видеоОпубликовано видео "навала" сторожевика РФ на судно ВМСУ в Черном мореТранспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), черное море, арбитражный суд крыма
Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море

МИД: Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

17:53 15.06.2026 (обновлено: 18:12 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда
Официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем, об этом сказано в решении суда.
"Керченский пролив не квалифицируется как пролив, используемый для международного судоходства… Арбитражный суд… пришел к выводу, что… претензии Украины, основанные на режиме транзитного прохода, являются несостоятельными", – приводит выдержку из решения суда РИА Новости.
Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.
Таже арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу. Статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза, установил суд.
Восемь лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море. Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но "перемога" не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.
Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.
Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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Опубликовано видео "навала" сторожевика РФ на судно ВМСУ в Черном море
Транспорт и порты в Черном и Азовском морях проверят на безопасность
 
РоссияНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Черное мореАрбитражный суд Крыма
 
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