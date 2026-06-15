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Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ
Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ
Российская сторона удовлетворена решением суда в Гааге по Азовскому морю. Об этом сказано в заявлении МИД России. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T18:31
2026-06-15T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона удовлетворена решением суда в Гааге по Азовскому морю. Об этом сказано в заявлении МИД России.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов.По данным МИД, единогласное решение вынес Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея. В итоге дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации."Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесённый ущерб", – указали в МИД.Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли.Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промыслаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном мореПровокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"Путин об инциденте в Черном море: украинских моряков отправляли на смерть
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министерство иностранных дел рф (мид рф), гаага, суд, украина, россия, азовское море, новости, политика
Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства по Азовскому морю – МИД РФ

18:31 15.06.2026 (обновлено: 19:21 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона удовлетворена решением суда в Гааге по Азовскому морю. Об этом сказано в заявлении МИД России.
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов.
"Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России", – сказано в заявлении МИД.
По данным МИД, единогласное решение вынес Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея. В итоге дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации.
"Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесённый ущерб", – указали в МИД.
Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли.
"Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории", - подчеркнули в дипведомстве РФ.
Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ГаагаСудУкраинаРоссияАзовское мореНовостиПолитика
 
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