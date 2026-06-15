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Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ

Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ

Российская сторона удовлетворена решением суда в Гааге по Азовскому морю. Об этом сказано в заявлении МИД России. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T18:31

2026-06-15T18:31

2026-06-15T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона удовлетворена решением суда в Гааге по Азовскому морю. Об этом сказано в заявлении МИД России.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов.По данным МИД, единогласное решение вынес Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея. В итоге дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации."Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесённый ущерб", – указали в МИД.Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли.Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промыслаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном мореПровокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"Путин об инциденте в Черном море: украинских моряков отправляли на смерть

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2026

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министерство иностранных дел рф (мид рф), гаага, суд, украина, россия, азовское море, новости, политика