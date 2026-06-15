https://crimea.ria.ru/20260615/qr-kody-i-svobodnaya-prodazha---gde-vo-vtornik-kupit-benzin-v-sevastopole-1156880101.html

QR-коды и свободная продажа - где во вторник купить бензин в Севастополе

QR-коды и свободная продажа - где во вторник купить бензин в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2026

QR-коды и свободная продажа - где во вторник купить бензин в Севастополе

Купить бензин в Севастополе во вторник можно по QR-кодам и свободно на двух автозаправках, дизельное топливо будет в свободной продаже на всех АЗС "ТЭС". Об... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T22:23

2026-06-15T22:23

2026-06-15T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Купить бензин в Севастополе во вторник можно по QR-кодам и свободно на двух автозаправках, дизельное топливо будет в свободной продаже на всех АЗС "ТЭС". Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Получение кодов стартует в понедельник в 22:15. Сохранить скриншот кода нужно на мобильном телефоне. Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 вторника, далее он аннулируется.На двух АЗС "ТЭС", по данным Развожаева, завтра будет производиться свободная продажа топлива:- Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр,- 1 Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3Также на всех автозаправках "ТЭС" во вторник в свободной продаже будет дизельное топливо "Ультра". Лить по прежнему будут не более 20 литров в бак.Персональный QR-код также дает право приобрести 20 литров конкретной марки топлива для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода.В Крыму и Севастополе с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииСбоев в работе общественного транспорта из-за нехватки бензина в Севастополе нетКрым преодолеет проблему с поставками бензина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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