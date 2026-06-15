Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/putin-pozdravil-si-tszinpina-s-dnem-rozhdeniya-1156879117.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T20:25
2026-06-15T20:25
россия
китай
политика
новости
в мире
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149137969_82:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_239262ce221facf4b3948a879529d965.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что позитивная динамика российско-китайских связей на всех основных направлениях подтверждена на недавней встрече в Пекине. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между странами."Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", – подчеркивается в поздравительном сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республикиПодходы России и Китая к построению полицентричного мира очень близки – политологПутин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149137969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e52cfc05c49a68a9e96b3c3505c1eb10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, политика, новости, в мире, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр)
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину – Кремль

20:25 15.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. И Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом", – сказано в телеграмме.
Российский лидер отметил, что позитивная динамика российско-китайских связей на всех основных направлениях подтверждена на недавней встрече в Пекине. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между странами.
"Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", – подчеркивается в поздравительном сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
Подходы России и Китая к построению полицентричного мира очень близки – политолог
Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
 
РоссияКитайПолитикаНовостиВ миреВладимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
21:45В конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций
21:36США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении
21:30Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
21:03В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
20:44Часть Красногвардейского останется без газа
20:34Езду на мотоциклах при тревоге нужно запретить законодательно - мнение
20:25Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
20:03В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать
19:55Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
19:40Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи
19:36В Севастополе стреляют – что известно
19:05В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы
18:56Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО
18:45Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
18:31Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ
18:19Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня
18:01Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд
17:53Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море
17:51Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Лента новостейМолния