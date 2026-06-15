https://crimea.ria.ru/20260615/putin-pozdravil-si-tszinpina-s-dnem-rozhdeniya-1156879117.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T20:25

2026-06-15T20:25

2026-06-15T20:25

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владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что позитивная динамика российско-китайских связей на всех основных направлениях подтверждена на недавней встрече в Пекине. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между странами."Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", – подчеркивается в поздравительном сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республикиПодходы России и Китая к построению полицентричного мира очень близки – политологПутин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай

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китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, политика, новости, в мире, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр)