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Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:50
2026-06-15T14:50
владимир зеленский
украина
киево-печерская лавра
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.Российская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260615/massirovannyy-udar-nanesen-po-ukraine-v-otvet-na-terakty--chto-unichtozheno-1156855435.html
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владимир зеленский, украина, киево-печерская лавра, происшествия, всу (вооруженные силы украины), пво, новости
Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото

В Киево-Печерской Лавре ликвидирован пожар - Зеленский

14:50 15.06.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры.

"Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
1 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
2 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
© Telegram Владимир ЗеленскийКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
3 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
© Telegram Владимир ЗеленскийКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
4 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
1 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
2 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
3 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
4 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
Российская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове.
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