https://crimea.ria.ru/20260615/pozhar-v-kievo-pecherskoy-lavre-likvidirovan---foto-1156865732.html

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото

В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T14:50

2026-06-15T14:50

2026-06-15T14:50

владимир зеленский

украина

киево-печерская лавра

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.Российская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир зеленский, украина, киево-печерская лавра, происшествия, всу (вооруженные силы украины), пво, новости