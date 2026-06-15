Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
В Киево-Печерской Лавре ликвидирован пожар - Зеленский
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили пожар. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры.
"Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
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Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямКиево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
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Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
© Telegram Владимир ЗеленскийКиево-Печерская Лавра в Киеве
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Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
© Telegram Владимир ЗеленскийКиево-Печерская Лавра в Киеве
4 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
1 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
2 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве после пожара
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
3 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
4 из 4
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© Telegram Владимир Зеленский
Российская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове.