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Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи
Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи
Четыре разноуровневых гаража горят в алуштинском поселке Партенит. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, к этому времени огонь... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:40
2026-06-15T19:40
2026-06-15T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Четыре разноуровневых гаража горят в алуштинском поселке Партенит. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, к этому времени огонь удалось локализовать.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении по улице Васильченко поступило спасателям в 16:55. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, произошло возгорание четырех разноуровневых гаражей.Всего для ликвидации пожара привлечено 25 человек, 12 единиц техники, указали в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в СамареВ Ростовской области из-за попадания молнии загорелся домЗагорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
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Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи
Пожар на Южном берегу Крыма - четыре разноуровневых гаража горят в Партените