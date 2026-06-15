https://crimea.ria.ru/20260615/obman-na-20-mln-v-sevastopole-osudili-trekh-moshennikov-za-makhinatsii-s-zhilem-1156861640.html

Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем

Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем

Суд в Севастополе вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении более 20 миллионов рублей при реконструкции жилого дома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T13:03

2026-06-15T13:03

2026-06-15T13:03

новости

крым

новости крыма

происшествия

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156438905_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e2e16fe032995a5480d776fafd9f9a4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении более 20 миллионов рублей при реконструкции жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.По данным прокуратуры, женщина убедила соседей в возможности бесплатно выполнить ремонт, дав коммерческой организации право передать образовавшиеся в результате реконструкции новые жилые помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса для деятельности организации."Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату. При этом злоумышленникам было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут", - добавили в прокуратуре.Там уточнили, что работы на объекте велись самовольно, без разрешительных документов. По их завершении дом так и не ввели в эксплуатацию. Инвесторы купленными помещениями распоряжаться не могут, деньги им не вернули. Сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.Злоумышленники признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Балаклавский районный суд Севастополя приговорил двух соучредителей ООО к лишению свободы на 3 и 4 года условно с испытательными сроками 2 и 3 года, 60-летней местной жительнице назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Также по решению суда осужденные должны будут возместить потерпевшим причиненный вред. Объекты недвижимости одного из виновных арестованы.Ранее сообщалось, что жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капиталаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "слил" в сеть личную переписку бывшей жены и за это получил срокВ Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублейСерийные воры икон из храмов задержаны в России

https://crimea.ria.ru/20260615/krymchanin-otpravitsya-pod-sud-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-sotssetyakh-1156861024.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, происшествия, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя