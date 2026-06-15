https://crimea.ria.ru/20260615/ne-tolko-more-vozmozhnosti-turisticheskikh-klasterov-v-krymu-1156688061.html

Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму

Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму

О переходе Крыма от модели "отдыха у моря" к комплексному развитию туризма заявила зампредседателя Совета министров республики и министр финансов республики... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T06:28

2026-06-15T06:28

2026-06-15T06:28

игорь вахрушев

мнения

крым

отдых в крыму

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. О переходе Крыма от модели "отдыха у моря" к комплексному развитию туризма заявила зампредседателя Совета министров республики и министр финансов республики Ирина Кивико. Это поможет усилить в республике круглогодичность отрасли, отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Особенно Крым интересен туристам, которые приезжают с северной и равнинной частей России, из крупных мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и так далее, добавил собеседник."Это притяжение должно дальше как-то развиваться. А дальше – уже тот подход, о котором нам говорит правительство: будем действовать в рамках комплексного развития", – сказал гость эфира.Специалист считает, что в данное время в Крыму преобладает модель специализации туристических территорий. "То есть если мы берем западное побережье Крыма, Евпаторию и так далее, то здесь специализация больше будет на семейно-детском отдыхе и оздоровлении. И необходимо там, где есть успех, это направление усиливать", – пояснил специалист.Круглогодичным привлекающим туристов на полуостров фактором, по его мнению, может стать создание в Крыму аквапарков и тематических парков развлечений.Сейчас, по словам гостя эфира, основная проблема крымского туризма, которую постоянно поднимает правительство, это очень ярко выраженная сезонность."Нужно понимать, что даже спустя 30-40 лет мы фактор сезонности не преодолеем. И нужно вести направление его сглаживания. И создавать круглогодичные рекреационные комплексы, такие ядра концентрации туристической активности, которые будут компенсировать отсутствие купально-пляжной рекреации в зимний период. Эти моменты будут сглаживать фактор сезонности и позволят дополнительно развивать нишевые формы туризма, которые будут задействованы", – пояснил специалист.Доцент кафедры туризма КФУ подчеркнул, что туризм стоит развивать там, где есть хотя бы один из ведущих туристических факторов и главный туристический ресурс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуПо сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезонуПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, мнения, крым, отдых в крыму, крым курортный