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Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму
Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму
О переходе Крыма от модели "отдыха у моря" к комплексному развитию туризма заявила зампредседателя Совета министров республики и министр финансов республики... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T06:28
2026-06-15T06:28
2026-06-15T06:28
игорь вахрушев
мнения
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отдых в крыму
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. О переходе Крыма от модели "отдыха у моря" к комплексному развитию туризма заявила зампредседателя Совета министров республики и министр финансов республики Ирина Кивико. Это поможет усилить в республике круглогодичность отрасли, отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Особенно Крым интересен туристам, которые приезжают с северной и равнинной частей России, из крупных мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и так далее, добавил собеседник."Это притяжение должно дальше как-то развиваться. А дальше – уже тот подход, о котором нам говорит правительство: будем действовать в рамках комплексного развития", – сказал гость эфира.Специалист считает, что в данное время в Крыму преобладает модель специализации туристических территорий. "То есть если мы берем западное побережье Крыма, Евпаторию и так далее, то здесь специализация больше будет на семейно-детском отдыхе и оздоровлении. И необходимо там, где есть успех, это направление усиливать", – пояснил специалист.Круглогодичным привлекающим туристов на полуостров фактором, по его мнению, может стать создание в Крыму аквапарков и тематических парков развлечений.Сейчас, по словам гостя эфира, основная проблема крымского туризма, которую постоянно поднимает правительство, это очень ярко выраженная сезонность."Нужно понимать, что даже спустя 30-40 лет мы фактор сезонности не преодолеем. И нужно вести направление его сглаживания. И создавать круглогодичные рекреационные комплексы, такие ядра концентрации туристической активности, которые будут компенсировать отсутствие купально-пляжной рекреации в зимний период. Эти моменты будут сглаживать фактор сезонности и позволят дополнительно развивать нишевые формы туризма, которые будут задействованы", – пояснил специалист.Доцент кафедры туризма КФУ подчеркнул, что туризм стоит развивать там, где есть хотя бы один из ведущих туристических факторов и главный туристический ресурс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуПо сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезонуПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
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игорь вахрушев, мнения, крым, отдых в крыму, крым курортный
Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму
Комплексный подход в туротрасли Крыма позволит сделать отдых круглогодичным – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым.
О переходе Крыма от модели "отдыха у моря" к комплексному развитию туризма заявила
зампредседателя Совета министров республики и министр финансов республики Ирина Кивико. Это поможет усилить в республике круглогодичность отрасли, отметил в эфире радио "Спутник в Крыму"
доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Крым, прежде всего, сейчас позиционируется как район купально-пляжной рекреации Российской Федерации. У нас одни из самых лучших пляжей, у нас большая береговая линия как на Азовском, так и на Черном море", – сказал спикер.
Особенно Крым интересен туристам, которые приезжают с северной и равнинной частей России, из крупных мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и так далее, добавил собеседник.
"Это притяжение должно дальше как-то развиваться. А дальше – уже тот подход, о котором нам говорит правительство: будем действовать в рамках комплексного развития", – сказал гость эфира.
Специалист считает, что в данное время в Крыму преобладает модель специализации туристических территорий. "То есть если мы берем западное побережье Крыма, Евпаторию и так далее, то здесь специализация больше будет на семейно-детском отдыхе и оздоровлении. И необходимо там, где есть успех, это направление усиливать", – пояснил специалист.
Круглогодичным привлекающим туристов на полуостров фактором, по его мнению, может стать создание в Крыму аквапарков и тематических парков развлечений.
"Уже несколько лет обсуждается крупный парк между Симферополем и Бахчисараем. Парк "Крымский" его называют. Несколько проектов уже было. Он, по сути, не привязан ни к какому туристическому ресурсу, а только к транспортной артерии – трассе Таврида. То есть это так называемый якорный центр притяжения туризма. Такие объекты сами к себе притягивают. Те же, допустим, крытые аквапарки – они будут интересны туристам круглый год", – выразил мнение эксперт.
Сейчас, по словам гостя эфира, основная проблема крымского туризма, которую постоянно поднимает правительство, это очень ярко выраженная сезонность.
"Нужно понимать, что даже спустя 30-40 лет мы фактор сезонности не преодолеем. И нужно вести направление его сглаживания. И создавать круглогодичные рекреационные комплексы, такие ядра концентрации туристической активности, которые будут компенсировать отсутствие купально-пляжной рекреации в зимний период. Эти моменты будут сглаживать фактор сезонности и позволят дополнительно развивать нишевые формы туризма, которые будут задействованы", – пояснил специалист.
Доцент кафедры туризма КФУ подчеркнул, что туризм стоит развивать там, где есть хотя бы один из ведущих туристических факторов и главный туристический ресурс.
"Ресурс у нас есть. Море – самое главное. Второй ресурс – это горы, крымская природа и климат. Плюс сюда добавляется главный базовый туристический ресурс – культурно-историческое наследие", – подытожил эксперт.
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