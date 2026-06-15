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Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T07:34
2026-06-15T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.Три человека погибли и еще трое пострадали в Туле при ударе украинских БПЛА по жилым кварталам, сообщал ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.В Херсонской области после массированных ударов повреждены мост, ведущий в Крым, возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" полностью перекрыто. Также атакован мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожили 13 беспилотника

07:34 15.06.2026 (обновлено: 07:42 15.06.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Три человека погибли и еще трое пострадали в Туле при ударе украинских БПЛА по жилым кварталам, сообщал ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
В Херсонской области после массированных ударов повреждены мост, ведущий в Крым, возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" полностью перекрыто. Также атакован мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.
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Министерство обороны РФПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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