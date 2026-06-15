https://crimea.ria.ru/20260615/nad-krymom-sbili-bespilotniki--1156853256.html

Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T07:34

2026-06-15T07:34

2026-06-15T07:42

министерство обороны рф

пво

атаки всу

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беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.Три человека погибли и еще трое пострадали в Туле при ударе украинских БПЛА по жилым кварталам, сообщал ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.В Херсонской области после массированных ударов повреждены мост, ведущий в Крым, возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" полностью перекрыто. Также атакован мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность