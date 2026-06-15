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Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T21:30
2026-06-15T21:31
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом сказано в сообщении Минобороны России.В частности, вражеские дрон сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атакиТри человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на ТулуЕще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили 74 дрона ВСУ над Крымом, двумя морями и еще 8 регионами

21:30 15.06.2026 (обновлено: 21:31 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом сказано в сообщении Минобороны России.
"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, вражеские дрон сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны ранее.
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