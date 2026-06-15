https://crimea.ria.ru/20260615/nad-krymom-i-regionam-rf-sbity-esche-74-dorna-vsu-1156879328.html

Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ

Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ

Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T21:30

2026-06-15T21:30

2026-06-15T21:31

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156131965_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_99d4a9cf4ad8c765108ea54cb056f25a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом сказано в сообщении Минобороны России.В частности, вражеские дрон сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атакиТри человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на ТулуЕще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, срочные новости крыма