https://crimea.ria.ru/20260615/nad-krymom-i-regionam-rf-sbity-esche-74-dorna-vsu-1156879328.html
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T21:30
2026-06-15T21:30
2026-06-15T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в понедельник уничтожили 74 украинских беспилотника на Крымом, Черным и Азовским морями, а также над восьмью другими регионами РФ. Об этом сказано в сообщении Минобороны России.В частности, вражеские дрон сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атакиТри человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на ТулуЕще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом и регионам РФ сбиты еще 74 дорна ВСУ
Российские силы ПВО уничтожили 74 дрона ВСУ над Крымом, двумя морями и еще 8 регионами
21:30 15.06.2026 (обновлено: 21:31 15.06.2026)