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Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:54
2026-06-15T08:54
2026-06-15T09:06
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены военные аэродромы и территориальные центры комплектования, добавили в военном ведомстве."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заключили в Минобороны.Российские войска продвигаются в ДНР, киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , киев, харьков, днепропетровская область, удары по украине, новости, новости сво, в мире, украина
Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по Украине
08:54 15.06.2026 (обновлено: 09:06 15.06.2026)