https://crimea.ria.ru/20260615/massirovannyy-udar-nanesen-po-ukraine-v-otvet-na-terakty--chto-unichtozheno-1156855435.html

Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено

Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено

Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T08:54

2026-06-15T08:54

2026-06-15T09:06

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены военные аэродромы и территориальные центры комплектования, добавили в военном ведомстве."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заключили в Минобороны.Российские войска продвигаются в ДНР, киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

харьков

днепропетровская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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