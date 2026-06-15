https://crimea.ria.ru/20260615/lavrov-obsudil-s-lukashenko-konflikt-vokrug-ukrainy-1156861162.html

Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T12:53

2026-06-15T12:53

2026-06-15T13:15

сергей лавров

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины."Ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую - эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с белорусским лидером.Глава МИД России также отметил, что послы "евротройки" на встрече в российском МИД по Украине ничего нового не сказали, но эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги."Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)