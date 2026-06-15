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Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:53
2026-06-15T13:15
сергей лавров
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины."Ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую - эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с белорусским лидером.Глава МИД России также отметил, что послы "евротройки" на встрече в российском МИД по Украине ничего нового не сказали, но эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги."Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

12:53 15.06.2026 (обновлено: 13:15 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске конфликт вокруг Украины.
"Ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота, против Российской Федерации сначала гибридную, а потом горячую - эта война не прекращается. Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с белорусским лидером.
Глава МИД России также отметил, что послы "евротройки" на встрече в российском МИД по Украине ничего нового не сказали, но эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги.
"Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
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Сергей ЛавровПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияПолитикаНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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