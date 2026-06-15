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Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к утру понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:12
2026-06-15T08:12
2026-06-15T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к утру понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас свободен для проезда