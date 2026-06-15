Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260615/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-18-chasam-15-iyunya-1156875255.html
Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня
Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 18 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T18:19
2026-06-15T18:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
керченский пролив
керчь
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 18 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260609/kak-obekhat-app-dzhankoy-i-chongarskiy-most---karta-1156722339.html
крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, керченский пролив, керчь, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня

Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня

18:19 15.06.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 18 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 18 часов 15 июня.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Водитель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 14:18Ситуация на дорогах Крыма
Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымКерченский проливКерчьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи
19:36В Севастополе стреляют – что известно
19:05В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы
18:56Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО
18:45Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
18:31Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ
18:19Крымский мост сейчас – обстановка к 18 часам 15 июня
18:01Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд
17:53Россия победила в арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море
17:51Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
17:42Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области
17:26Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова
17:11В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
16:57В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
16:34Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
16:15Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
15:59Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
15:22РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
15:13ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
14:58Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
Лента новостейМолния