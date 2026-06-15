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Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 14 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:01
2026-06-15T14:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
очереди на крымском мосту
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 14 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, керченский пролив, керчь, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня

Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня

14:01 15.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 14 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 14 часов 15 июня.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Водитель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 14:18Ситуация на дорогах Крыма
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