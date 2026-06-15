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Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:49
2026-06-15T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, сообщили в прокуратуре республики. Он обвиняется по 7 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополя. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях

12:49 15.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, сообщили в прокуратуре республики.

"Как полагает следствие, обвиняемый неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности", - говорится в сообщении ведомства.

Он обвиняется по 7 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополя. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.
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