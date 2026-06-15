https://crimea.ria.ru/20260615/krymchanin-otpravitsya-pod-sud-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-sotssetyakh-1156861024.html
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:49
2026-06-15T12:49
2026-06-15T12:49
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
экстремизм
суд
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях. Ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, сообщили в прокуратуре республики. Он обвиняется по 7 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополя. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, экстремизм, суд, происшествия