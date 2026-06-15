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Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения
Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения
Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:37
2026-06-15T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. Лидерами в рейтинге стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.В последнюю десятку входят Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Республика Тыва.Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг". Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОТуристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет КрымаВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, россия, рейтинг, экономика, новости
Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения
Крым улучшил позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место.
Согласно данным исследования РИА Новости, республика за год поднялась на шесть позиций - с 44 места в 2024 году. У Севастополя значение интегрального рейтинга по сравнению с предыдущим годом осталось прежним – регион сохраняет за собой 65-ое место.
Лидерами в рейтинге стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
В последнюю десятку входят Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Республика Тыва.
Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг". Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-30
регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес.
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