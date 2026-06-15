https://crimea.ria.ru/20260615/krym-uluchshil-pozitsii-v-reytinge-sotsialno-ekonomicheskogo-polozheniya-1156854645.html

Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения

Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения

Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T08:37

2026-06-15T08:37

2026-06-15T08:37

крым

севастополь

россия

рейтинг

экономика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111481/39/1114813937_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cc7e4a86ab5252f8c1a85540b2e541f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. Лидерами в рейтинге стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.В последнюю десятку входят Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Республика Тыва.Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг". Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОТуристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет КрымаВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, россия, рейтинг, экономика, новости