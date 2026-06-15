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Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. Об РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T11:05
2026-06-15T11:05
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СИМФЕРОПЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. Об этом заявили в Минобороны РоссииРоссийская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове. В оборонном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киево-печерская лавра, новости, киев, украина, новости сво, министерство обороны рф, patriot (зенитный ракетный комплекс)
Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot

Киево-Печерскую Лавру поразила ракета Patriot - Минобороны

11:05 15.06.2026
 
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В Киеве горит Киево-Печерская Лавра
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СИМФЕРОПЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. Об этом заявили в Минобороны России
Российская армия в ночь на понедельник нанесла мощный удар по военным объектам на Украине. В ходе прицельной атаки поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
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Киево-Печерская лавраНовостиКиевУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
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