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Киево-Печерская Лавра горит в Киеве
Киево-Печерская Лавра горит в Киеве - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Киево-Печерская Лавра горит в Киеве
В Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:04
2026-06-15T08:04
2026-06-15T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуостровуПисьмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему верить Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
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украина, киево-печерская лавра, в мире, пожар, киев, новости
Киево-Печерская Лавра горит в Киеве
В Киеве горит Киево-Печерская Лавра