https://crimea.ria.ru/20260615/kiev-uskoryaet-evakuatsiyu-voennykh-zavodov-iz-druzhkovki-i-slavyanska-1156864377.html

Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T14:32

2026-06-15T14:32

2026-06-15T14:32

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "южная"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.Подготовка производственных мощностей к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование, уточняют в Минобороны.В понедельник бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятийМассированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтоженоПутин озвучил колоссальные потери ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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