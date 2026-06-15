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Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:32
2026-06-15T14:32
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "южная"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.Подготовка производственных мощностей к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование, уточняют в Минобороны.В понедельник бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятийМассированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтоженоПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "южная"
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Донбасса

14:32 15.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных Сил РФ", - отметили в военном ведомстве.

Подготовка производственных мощностей к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование, уточняют в Минобороны.
В Славянске для эвакуации спланированы машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ; завод тяжелого машиностроения ("Славтяжмаш"); завод строительных машин ("Бетонмаш"); завод "Зевс-керамика", использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ; Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов.
В понедельник бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Южная"
 
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