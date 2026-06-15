Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Донбасса
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных Сил РФ", - отметили в военном ведомстве.
Подготовка производственных мощностей к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование, уточняют в Минобороны.
В Славянске для эвакуации спланированы машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ; завод тяжелого машиностроения ("Славтяжмаш"); завод строительных машин ("Бетонмаш"); завод "Зевс-керамика", использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ; Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов.
В понедельник бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР.
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