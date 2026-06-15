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Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
Киев несет колоссальные потери - данные за сутки - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 1395 бойцов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:58
2026-06-15T14:58
2026-06-15T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 1395 бойцов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. В Харьковской области уничтожены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 235 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали две механизированные, штурмовую бригаду ВСУ и бригады теробороны в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.За сутки в Красном Лимане освобождено 35 зданий, уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки войск "Запад" составили более солдат.Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновка штурмовые группы ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 140 боевиков.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю. Поразили две механизированные бригады, штурмовой полк ВСУ, бригады морской пехоты и три бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили механизированную, две десантно-штурмовые, штурмовую бригаду, два штурмовых полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 330 военнослужащих.Подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожили свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.15 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила на Украине 8 предприятий Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направленииКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
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новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина
Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
Новости СВО: за сутки армия России ликвидировала 1395 киевских боевиков
14:58 15.06.2026 (обновлено: 15:26 15.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 1395 бойцов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. В Харьковской области уничтожены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 235 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали две механизированные, штурмовую бригаду ВСУ и бригады теробороны в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.
За сутки в Красном Лимане освобождено 35 зданий, уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки войск "Запад" составили более солдат.
Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновка штурмовые группы ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 140 боевиков.
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю. Поразили две механизированные бригады, штурмовой полк ВСУ, бригады морской пехоты и три бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили механизированную, две десантно-штурмовые, штурмовую бригаду, два штурмовых полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 330 военнослужащих.
Подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожили свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
15 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили
населенный пункт Артема в ДНР.
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