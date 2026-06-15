https://crimea.ria.ru/20260615/kakoy-segodnya-prazdnik-15-iyunya-1129390460.html

Какой сегодня праздник: 15 июня

Какой сегодня праздник: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Какой сегодня праздник: 15 июня

Сегодня исполняется 159 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 72 года со дня учреждения УЕФА. В этот день родился генсек ЦК КПСС Юрий Андропов,... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T00:00

2026-06-15T00:00

2026-06-15T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

в мире

история

севастополь

кгб ссср

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129347783_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8b5ab875028df6e86a285e0e0dff27c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Сегодня исполняется 159 лет со дня рождения поэта Константина Бальмонта и 72 года со дня учреждения УЕФА. В этот день родился генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, боровшийся с тунеядством (но недолго). А еще 15 июня весь мир отмечает День ветра и День мотоциклиста.Что празднуют в миреС 2011 года по инициативе ООН весь мир отмечает День распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Дата была учреждена для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы плохого обращения с пожилыми людьми в домашней среде со стороны родных и близких, физическое насилие, недоброжелательное и небрежное отношение со стороны персонала медицинских учреждений, органов социальной защиты.Всемирный день ветра кажется романтическим праздником, но на самом деле в эту дату в большинстве странах мира поднимается тема огромного потенциала ветроэнергетики. Инициатором празднования стала Европейская ассоциация ветроэнергетики, которая считает, что использование силы воздушных потоков поможет решить странам как энергетические, так и экологические проблемы.Юннатское движение в России образовалось 15 июня 1918 года, когда в Москве открыли первую Биологическую станцию юных любителей природы. Позже такие учреждения появились по всей стране, а сегодня мы отмечаем день создания движения.Еще сегодня можно отметить Праздник мужских недостатков, Международный день прогулки, День перерыва в работе и День придумывания новых созвездий.Знаменательные событияВ 1667 году французский врач Жан-Батист Дени стал первым медиком в мире, который успешно произвел переливание крови. Француз перелил кровь ягненка подростку.В 1763 году Екатерина II издала "Манифест о молчании", который запрещал произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия. Императрица издала документ после скандала с заговорщиком и сплетником камер-юнкером Федором Хитрово, из-за которого города и веси облетела новость о планах императрицы выйти замуж за ее фаворита Григория Орлова.В Севастополе 196 лет назад началось народное восстание, вошедшее в историю как "Чумной бунт", из-за введенного в городе в связи со вспышкой чумы на юге страны карантина. 15 июня к жителям двух слободок примкнули флотские экипажи. Во время бунта был убит губернатор Севастополя Николай Столыпин, несколько офицеров и десятки севастопольцев.Первая в мире фабрика мороженого открылась в 1851 году в США. Ее основал молочник Джекоб Фуссель из Балтимора.В 1931 году пленум ЦК ВКП(б) принял постановление "О строительстве в Москве метрополитена с 1933 года". Уже через четыре года в Москве запустили первую в стране линию метро.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечает 72-й день рождения. Организацию учредили в этот день в 1954 году в Швейцарии.В 2008 году в Севастополе в Екатерининском сквере на улице Ленина состоялось открытие нового памятника императрице Екатерине II в честь 225-летия города. Его высота достигает почти трех метров, а вес – около тонны.Кто родилсяПо некоторым данным, в 1479 году родилась та самая "Мона Лиза", которая изображена на картине Леонардо да Винчи. Девушку звали Лиза Герардини.В 1798 году родился русский дипломат и государственный деятель Александр Горчаков. Он был министром иностранных дел, последним канцлером Российской империи и прославился политическими решениями, благодаря которым страна вернула утраченные после поражения в Крымской войне позиции.В 1843 году родился норвежский композитор Эдвард Григ, который написал музыку для 600 песен и романсов.Сегодня исполняется 159 лет со дня рождения одного из самых известных поэтов Серебряного века Константина Бальмонта. Первый сборник его стихов, опубликованный в 1890 году, не вызвал интереса в литературных кругах, и поэт сжег почти все книги. Через несколько лет вышел еще один сборник, и вскоре Бальмонт приобрел большую известность как символист.В 1914 году родился председатель КГБ СССР, а позже генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Лидером Советского Союза он был всего 15 месяцев, за это время запомнился попытками победить коррупцию в партийно-государственном аппарате и побороть тунеядство среди населения. В начале 80-х годов прошлого века по его распоряжению под лозунгом "Рабочее время – работе" проводились досмотры в кинотеатрах, где проверяющие допрашивали зрителей о месте и времени работы.В 1921 году появился на свет знаменитый хирург Гавриил Илизаров, который вошел в историю как создатель ортопедического аппарата, названного его именем.В 1936 году родился актер Михаил Державин, сыгравший более 60 ролей. Наибольшую известность ему принесла в 1979 году кинокартина "Трое в лодке, не считая собаки".Также в этот день родились греческий певец Демис Руссос, американская актриса Кортни Кокс и ее российские коллеги Анна Ковальчук и Андрей Леонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, история, севастополь, кгб ссср, россия