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Где в Саках купить дизель 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Где в Саках купить дизель 15 июня
Где в Саках купить дизель 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Где в Саках купить дизель 15 июня
В Саках в понедельник утром в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС. Об этом сообщили глава администрации города Юлия РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:25
2026-06-15T08:25
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саки
юлия предыбайло
азс
топливо
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Саках в понедельник утром в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС. Об этом сообщили глава администрации города Юлия Предыбайло.Она напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, саки, юлия предыбайло, азс, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма
Где в Саках купить дизель 15 июня

В городе Саки в свободной продаже появилось 5 тысяч литров дизеля – власти

08:25 15.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Саках в понедельник утром в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС. Об этом сообщили глава администрации города Юлия Предыбайло.
"АЗС "АТАН" ул. Евпаторийское шоссе, 79б открывает продажу топлива ДТ УЛЬТРА - 5000 литров", - написала в своем канале в МАКС Предыбайло.
Она напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
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КрымСакиЮлия ПредыбайлоАЗСТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости Крыма
 
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