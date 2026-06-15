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Где в Саках купить дизель 15 июня

Где в Саках купить дизель 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Где в Саках купить дизель 15 июня

В Саках в понедельник утром в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС. Об этом сообщили глава администрации города Юлия РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T08:25

2026-06-15T08:25

2026-06-15T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Саках в понедельник утром в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС. Об этом сообщили глава администрации города Юлия Предыбайло.Она напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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