https://crimea.ria.ru/20260615/ezdu-na-mototsiklakh-pri-trevoge-nuzhno-zapretit-zakonodatelno---mnenie-1156862248.html

Езду на мотоциклах при тревоге нужно запретить законодательно - мнение

Езду на мотоциклах при тревоге нужно запретить законодательно - мнение - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Езду на мотоциклах при тревоге нужно запретить законодательно - мнение

Мотоциклистов и мопедистов в Крыму, которые выезжают как по команде во время объявления воздушной тревоги, мешая военным распознавать вражеские цели и... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T20:34

2026-06-15T20:34

2026-06-15T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Мотоциклистов и мопедистов в Крыму, которые выезжают как по команде во время объявления воздушной тревоги, мешая военным распознавать вражеские цели и дестабилизируя обстановку, предложили привлекать к ответственности, приняв соответствующие документы на законодательном уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян.Ранее участник СВО, депутат Госсовета Крыма Виктор Аносов рассказал, что звук летящего беспилотника самолетного типа похож на звук работающего двигателя мопеда, именно такими ВСУ как правило атакуют Крым, поскольку "вертолетные" БПЛА имеют ограниченный радиус действия. На днях власти Феодосии призвали жителей и гостей не ездить ночью на мотоциклах из-за того, что "мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов" в условиях объявления тревог.По мнению Гаспаряна, такой запрет должен быть введен на законодательном уровне.По его мнению, главная ошибка – это игнорирование изменившихся правил нашей жизни, а остановить опасную тенденцию смогут законодательные ограничения с привлечением как минимум к административной ответственности.Эксперт подчеркнул, что вред от подобных безответственных действий может быть сравним даже с тем, когда из Крыма передают врагу или просто сливают в сеть кадры работы ПВО, данные о военных, и прочее, а значит, и наказание в ряде случаев может быть сравнимым.Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчинаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, мнения, мототранспорт, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, армен гаспарян