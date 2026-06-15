Езду на мотоциклах при тревоге нужно запретить законодательно - мнение
Мотоциклистов в Крыму предложили привлекать к ответственности за езду во время тревог
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМотоциклетные шлемы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Мотоциклистов и мопедистов в Крыму, которые выезжают как по команде во время объявления воздушной тревоги, мешая военным распознавать вражеские цели и дестабилизируя обстановку, предложили привлекать к ответственности, приняв соответствующие документы на законодательном уровне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян.
Ранее участник СВО, депутат Госсовета Крыма Виктор Аносов рассказал, что звук летящего беспилотника самолетного типа похож на звук работающего двигателя мопеда, именно такими ВСУ как правило атакуют Крым, поскольку "вертолетные" БПЛА имеют ограниченный радиус действия. На днях власти Феодосии призвали жителей и гостей не ездить ночью на мотоциклах из-за того, что "мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов" в условиях объявления тревог.
По мнению Гаспаряна, такой запрет должен быть введен на законодательном уровне.
"До тех пор, пока не будет над каждым довлеть неотвратимость наказания по закону, ничего не получится", – сказал Гаспарян.
По его мнению, главная ошибка – это игнорирование изменившихся правил нашей жизни, а остановить опасную тенденцию смогут законодательные ограничения с привлечением как минимум к административной ответственности.
"Есть категория идиотов, которые искренне полагают, что, когда идет угроза беспилотников, это прикольно: "У меня тут в сарайчике стоит мопедик, сейчас проеду и буду смотреть, как какая-нибудь бабулька будет хвататься за сердце, и еще это будут снимать и выкладывать". Они считают, что это абсолютно хайповая история", – сказал Гаспарян.
Эксперт подчеркнул, что вред от подобных безответственных действий может быть сравним даже с тем, когда из Крыма передают врагу или просто сливают в сеть кадры работы ПВО, данные о военных, и прочее, а значит, и наказание в ряде случаев может быть сравнимым.
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