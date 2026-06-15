https://crimea.ria.ru/20260615/es-vvel-sanktsii-protiv-mitropolita-simferopolskogo-i-krymskogo-tikhona-1156866192.html
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - РИА Новости Крым, 15.06.2026
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T15:13
2026-06-15T15:13
2026-06-15T15:14
тихон шевкунов
санкции
санкции против россии
новости крыма
крым
европейский союз (ес)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133368119_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_c336755bc36c0185856ec1a84481436c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем документе.Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания "Лукойл - Западная Сибирь", Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна "Калашникова" и другие.Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкцииПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и ДОСААФ СевастополяГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133368119_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c7d8b7698f4e3cd67fdd960d04effbfd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихон шевкунов, санкции, санкции против россии, новости крыма, крым, европейский союз (ес)
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон подпал под новые санкции ЕС
15:13 15.06.2026 (обновлено: 15:14 15.06.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым.
Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем
документе.
Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.
Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания "Лукойл - Западная Сибирь", Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна "Калашникова" и другие.
Ранее сообщалось
, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: