https://crimea.ria.ru/20260615/es-vvel-sanktsii-protiv-mitropolita-simferopolskogo-i-krymskogo-tikhona-1156866192.html

ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - РИА Новости Крым, 15.06.2026

ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T15:13

2026-06-15T15:13

2026-06-15T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем документе.Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания "Лукойл - Западная Сибирь", Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна "Калашникова" и другие.Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкцииПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и ДОСААФ СевастополяГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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