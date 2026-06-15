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ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - РИА Новости Крым, 15.06.2026
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T15:13
2026-06-15T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем документе.Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания "Лукойл - Западная Сибирь", Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна "Калашникова" и другие.Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкцииПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и ДОСААФ СевастополяГосдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
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РИА Новости Крым
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тихон шевкунов, санкции, санкции против россии, новости крыма, крым, европейский союз (ес)
ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон подпал под новые санкции ЕС

15:13 15.06.2026 (обновлено: 15:14 15.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем документе.
Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет "прокремлевскую дезинформацию", отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.
Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания "Лукойл - Западная Сибирь", Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна "Калашникова" и другие.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.
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