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Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T10:20
2026-06-15T10:21
херсонская область
геническ
арабатская стрелка
новости
атаки всу
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Проезд через АПП "Джанкой" по-прежнему закрыт. Для движения в сторону Крыма водителей призывают использовать маршрут через АПП "Армянск": Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск. "Профильные службы работают на месте для скорейшего возобновления нормального движения по маршрутам", - заверил Сальдо.ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, геническ, арабатская стрелка, новости, атаки всу, владимир сальдо
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме

10:20 15.06.2026 (обновлено: 10:21 15.06.2026)
 
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Знак Стоп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто.
"Реверсное движение из Геническа на Арабатскую стрелку возобновлено. Прошу всех, кто сейчас едет в этом направлении, быть внимательными и спокойными. Соблюдайте указания регулировщиков, держите безопасную дистанцию и заранее учитывайте возможные задержки", - написал он в своих соцсетях.
Проезд через АПП "Джанкой" по-прежнему закрыт. Для движения в сторону Крыма водителей призывают использовать маршрут через АПП "Армянск": Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск.
"Профильные службы работают на месте для скорейшего возобновления нормального движения по маршрутам", - заверил Сальдо.
ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.
Водитель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 14:18Ситуация на дорогах Крыма
Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутов
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Херсонская областьГеническАрабатская стрелкаНовостиАтаки ВСУВладимир Сальдо
 
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