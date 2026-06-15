Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
10:20 15.06.2026 (обновлено: 10:21 15.06.2026)
© РИА Новости КрымЗнак "Стоп"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто.
"Реверсное движение из Геническа на Арабатскую стрелку возобновлено. Прошу всех, кто сейчас едет в этом направлении, быть внимательными и спокойными. Соблюдайте указания регулировщиков, держите безопасную дистанцию и заранее учитывайте возможные задержки", - написал он в своих соцсетях.
Проезд через АПП "Джанкой" по-прежнему закрыт. Для движения в сторону Крыма водителей призывают использовать маршрут через АПП "Армянск": Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск.
"Профильные службы работают на месте для скорейшего возобновления нормального движения по маршрутам", - заверил Сальдо.
ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.