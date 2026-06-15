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Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки
В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T06:35
2026-06-15T06:35
2026-06-15T06:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.К утру понедельника в области сохраняется опасность атаки беспилотников, специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки
ВСУ атаковали мосты в Херсонской области - движение через пункт пропуска Джанкой перекрыто
06:35 15.06.2026 (обновлено: 06:43 15.06.2026)