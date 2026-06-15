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Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки
В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T06:35
2026-06-15T06:43
херсонская область
атаки всу
владимир сальдо
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.К утру понедельника в области сохраняется опасность атаки беспилотников, специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия
Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области - движение через пункт пропуска Джанкой перекрыто

06:35 15.06.2026 (обновлено: 06:43 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", - написал он в МАКС.
К утру понедельника в области сохраняется опасность атаки беспилотников, специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.
ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.
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Херсонская областьАтаки ВСУВладимир СальдоНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовостиПроисшествия
 
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