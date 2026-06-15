https://crimea.ria.ru/20260615/dvizhenie-cherez-punkt-propuska-dzhankoy-polnostyu-perekryto-posle-novoy-ataki-1156852527.html

Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки

Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Движение через пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто после новой атаки

В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T06:35

2026-06-15T06:35

2026-06-15T06:43

херсонская область

атаки всу

владимир сальдо

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.К утру понедельника в области сохраняется опасность атаки беспилотников, специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260614/rodion-miroshnik-posetil-khersonskuyu-oblast-dlya-fiksatsii-prestupleniy-vsu-1156845736.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия