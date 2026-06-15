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Движение через АПП "Джанкой" возобновлено

Движение через АПП "Джанкой" возобновлено - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Движение через АПП "Джанкой" возобновлено

Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" возобновлено, на данный момент оно осуществляется в реверсивном режиме. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T11:58

2026-06-15T11:58

2026-06-15T11:58

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" возобновлено, на данный момент оно осуществляется в реверсивном режиме. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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