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Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:20
2026-06-15T09:20
2026-06-15T09:20
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пожар в симферопольском районе крыма
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.ЧП произошло накануне - сначала загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, горели квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж. На медицинский осмотр в учреждения здравоохранения были направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек.Ранее сообщалось, что 25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе. Огонь повредил два балкона на четвертом и один на пятом этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человекДевятиэтажка загорелась в СимферополеПожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самара, новости, пожар в симферопольском районе крыма, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
В Самаре при пожаре в многоэтажке погибли два человека - возбуждено дело