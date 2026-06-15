Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-samare-1156855608.html
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:20
2026-06-15T09:20
самара
новости
пожар в симферопольском районе крыма
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156850862_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_36827f6198a6febde0b89d8605cf7db2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.ЧП произошло накануне - сначала загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, горели квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж. На медицинский осмотр в учреждения здравоохранения были направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек.Ранее сообщалось, что 25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе. Огонь повредил два балкона на четвертом и один на пятом этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человекДевятиэтажка загорелась в СимферополеПожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
самара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156850862_115:0:867:564_1920x0_80_0_0_a6791f502c9d9faa329f5de45ebb40f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, новости, пожар в симферопольском районе крыма, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре

В Самаре при пожаре в многоэтажке погибли два человека - возбуждено дело

09:20 15.06.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.
ЧП произошло накануне - сначала загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, горели квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж. На медицинский осмотр в учреждения здравоохранения были направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек.
"По предварительным данным, 14 июня в Самаре произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме, в результате которого загорелись жилые помещения. В результате пожара погибли 2 человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе. Огонь повредил два балкона на четвертом и один на пятом этаже.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человек
Девятиэтажка загорелась в Симферополе
Пожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии
 
СамараНовостиПожар в Симферопольском районе КрымаПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
11:05Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
11:01Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
10:46Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий
10:33В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море
10:24Что происходит с топливом в Феодосии
10:20Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
09:59Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо
09:43В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых
09:33Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
09:26Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС
09:20Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
09:12Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
09:00В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
08:54Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
08:42Симферополь и пригород частично обесточены
08:37Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения
08:25Где в Саках купить дизель 15 июня
08:12Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:04Киево-Печерская Лавра горит в Киеве
Лента новостейМолния