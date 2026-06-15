https://crimea.ria.ru/20260615/dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-samare-1156855608.html

Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре

Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре

В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:20

2026-06-15T09:20

2026-06-15T09:20

самара

новости

пожар в симферопольском районе крыма

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Самаре на пожаре в жилой многоэтажке погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.ЧП произошло накануне - сначала загорелся магазин, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, горели квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж. На медицинский осмотр в учреждения здравоохранения были направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек.Ранее сообщалось, что 25 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Севастополе. Огонь повредил два балкона на четвертом и один на пятом этаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человекДевятиэтажка загорелась в СимферополеПожар произошел в многоквартирном доме в Феодосии

самара

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, новости, пожар в симферопольском районе крыма, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)