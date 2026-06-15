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Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области
Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области
ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:42
2026-06-15T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, где безопасно, там восстанавливается движение, проводится обследование и ремонт.Отдельно губернатор держит на контроле ситуацию с топливом. Прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы доставки ГСМ. "В первую очередь топливо направляется туда, где от него зависит работа больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта. Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась", - говорится в сообщении.Владимир Сальдо заверил, что совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на ситуации. Сальдо сообщил, что ПВО и мобильные огневые группы усилены и отражают налеты вражеских БПЛА. Все гражданские службы работают в постоянной связке с военными. "Прошу всех сохранять спокойствие, следить только за официальной информацией, не выезжать без необходимости на опасные участки и выполнять указания сотрудников на местах. Знаю, что сейчас непросто. Трудности временные. Все необходимые решения принимаются, службы работают, помощь людям и безопасность региона остаются главным приоритетом", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, россия, херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области
ВСУ целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области - Сальдо
17:42 15.06.2026 (обновлено: 17:47 15.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Последние дни противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области — дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска, объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей", - написал Сальдо в своем канале на платформе МАКС.
По его словам, где безопасно, там восстанавливается движение, проводится обследование и ремонт.
"Где сохраняется угроза — вводятся ограничения, организуются альтернативные маршруты и дополнительные меры безопасности", - подчеркнул губернатор.
Отдельно губернатор держит на контроле ситуацию с топливом. Прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы доставки ГСМ.
"В первую очередь топливо направляется туда, где от него зависит работа больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта. Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась", - говорится в сообщении.
Владимир Сальдо заверил, что совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на ситуации.
"По электроснабжению - энергетики работают в усиленном режиме. Аварийные бригады выходят на объекты сразу, как только позволяет оперативная обстановка. Понимаю, насколько тяжело людям без света, поэтому восстановление электроснабжения остается одной из первоочередных задач", - подчеркнул он.
Сальдо сообщил, что ПВО и мобильные огневые группы усилены и отражают налеты вражеских БПЛА. Все гражданские службы работают в постоянной связке с военными.
"Прошу всех сохранять спокойствие, следить только за официальной информацией, не выезжать без необходимости на опасные участки и выполнять указания сотрудников на местах. Знаю, что сейчас непросто. Трудности временные. Все необходимые решения принимаются, службы работают, помощь людям и безопасность региона остаются главным приоритетом", - заключил губернатор.
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