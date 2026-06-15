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Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области

Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Дороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской области

ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T17:42

2026-06-15T17:42

2026-06-15T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, где безопасно, там восстанавливается движение, проводится обследование и ремонт.Отдельно губернатор держит на контроле ситуацию с топливом. Прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы доставки ГСМ. "В первую очередь топливо направляется туда, где от него зависит работа больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта. Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась", - говорится в сообщении.Владимир Сальдо заверил, что совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на ситуации. Сальдо сообщил, что ПВО и мобильные огневые группы усилены и отражают налеты вражеских БПЛА. Все гражданские службы работают в постоянной связке с военными. "Прошу всех сохранять спокойствие, следить только за официальной информацией, не выезжать без необходимости на опасные участки и выполнять указания сотрудников на местах. Знаю, что сейчас непросто. Трудности временные. Все необходимые решения принимаются, службы работают, помощь людям и безопасность региона остаются главным приоритетом", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260615/armiya-rossii-razgromila-zavod-po-proizvodstvu-zapchastey-dlya-flamingo-i-esche-8-zavodov-1156857739.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, новости, новые регионы россии