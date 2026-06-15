https://crimea.ria.ru/20260615/dnem-mestami-kratkovremennye-grozy-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1156832452.html

Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник

Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T00:01

2026-06-15T00:01

2026-06-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +24…+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18, днем от +24 до +27 градусов.В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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