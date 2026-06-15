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Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник
Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T00:01
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симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +24…+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18, днем от +24 до +27 градусов.В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Днем местами кратковременные грозы: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +29 градусов и днем местами пройдут кратковременные грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +9…+11, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22.", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +24…+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18, днем от +24 до +27 градусов.
В западных районах полуострова
сохранится высокая пожарная опасность.
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