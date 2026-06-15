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Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами
Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами
Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак. Таковы данные российского... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость размещения в Мисхоре составляет 3436 рублей в сутки, в Саках – 3416 рублей, в Бетте – 7270.Кроме того, в рейтинг вошли Евпатория, где туристы чаще всего бронируют отдых на девять ночей со средней ценой за ночь в 3855 рублей, и Судак – восемь ночей и 4161 рубль.Также в десятке лидеров Железноводск со средним чеком на суточное проживание в 4578 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3709, Кучугуры, Ейск и станица Голубицкая Краснодарского края – 3572, 3930 и 4600 рублей соответственно.Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка также возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маяки Приазовья зажгут для туристовКакие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом годуБронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму
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Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами
Четыре крымских города вошли в топ направлений для длительного отдыха в июне
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте расположился курорт Мисхор в Крыму, где средняя продолжительность отдыха в июне 12 дней, на втором месте – Саки, а на третьем – Бетта в Краснодарском крае – 11 и 10 дней соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Средняя стоимость размещения в Мисхоре составляет 3436 рублей в сутки, в Саках – 3416 рублей, в Бетте – 7270.
Кроме того, в рейтинг вошли Евпатория, где туристы чаще всего бронируют отдых на девять ночей со средней ценой за ночь в 3855 рублей, и Судак – восемь ночей и 4161 рубль.
Также в десятке лидеров Железноводск со средним чеком на суточное проживание в 4578 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3709, Кучугуры, Ейск и станица Голубицкая Краснодарского края – 3572, 3930 и 4600 рублей соответственно.
Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка также возглавили рейтинг популярных малых городов
России для отдыха летом 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.
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