https://crimea.ria.ru/20260615/dlinnyy-otdykh-v-krymu-kakie-kurorty-vybirayut-rossiyane-i-chto-s-tsenami-1156735302.html

Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами

Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами

Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак. Таковы данные российского... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T22:11

2026-06-15T22:11

2026-06-15T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Мисхор и Саки вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне 2026 года, в десятку вошли Евпатория и Судак. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость размещения в Мисхоре составляет 3436 рублей в сутки, в Саках – 3416 рублей, в Бетте – 7270.Кроме того, в рейтинг вошли Евпатория, где туристы чаще всего бронируют отдых на девять ночей со средней ценой за ночь в 3855 рублей, и Судак – восемь ночей и 4161 рубль.Также в десятке лидеров Железноводск со средним чеком на суточное проживание в 4578 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3709, Кучугуры, Ейск и станица Голубицкая Краснодарского края – 3572, 3930 и 4600 рублей соответственно.Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка также возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года, сообщала ранее платформа Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маяки Приазовья зажгут для туристовКакие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом годуБронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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