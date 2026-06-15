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Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
Арбитраж в Гааге оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Об этом сказано в заявлении МИД России. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Об этом сказано в заявлении МИД России.Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, проверки судов в Керченском проливе российскими пограничниками признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву, как и временное ограничение на проход иностранных судов и военных кораблей в ряде районов Черного моря с апреля по октябрь 2021 годы. Полностью несостоятельными и бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии.По мнению арбитража, экологическая экспертиза была проведена в чрезмерно сжатые сроки и не охватывала все четыре сезона реализации проектов, а ее результаты не были должным образом опубликованы. При этом суд указал на невыполнение Украиной ее собственных обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды.В связи с этим позицию арбитража в отношении параметров проведения Россией оценки воздействия на окружающую среду в МИД рассматривают, как символическое "утешение" проигравшей дело украинской стороне.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов, сообщалось ранее. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном мореКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, крымский мост, суд, новости, в мире, гаага
Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в требовании снести Крымский мост – МИД РФ
18:45 15.06.2026 (обновлено: 19:50 15.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Об этом сказано в заявлении МИД России.
"Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", – проинформировали в МИД России.
Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, проверки судов в Керченском проливе российскими пограничниками признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву, как и временное ограничение на проход иностранных судов и военных кораблей в ряде районов Черного моря с апреля по октябрь 2021 годы. Полностью несостоятельными и бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии.
"Единственный эпизод, по которому сделан "реверанс" в сторону Украины – указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду в рамках строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив", – указали в приэтом в МИД.
По мнению арбитража, экологическая экспертиза была проведена в чрезмерно сжатые сроки и не охватывала все четыре сезона реализации проектов, а ее результаты не были должным образом опубликованы. При этом суд указал на невыполнение Украиной ее собственных обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды.
"Темпы проведения ОВОС при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, за которые российскую сторону упрекнул арбитраж, были вызваны прежде всего настоятельной гуманитарной необходимостью обеспечить снабжение двухмиллионного населения Крыма жизненно важными ресурсами. В любом случае, российская экологическая экспертиза оказалась верной", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с этим позицию арбитража в отношении параметров проведения Россией оценки воздействия на окружающую среду в МИД рассматривают, как символическое "утешение" проигравшей дело украинской стороне.
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева
признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов, сообщалось ранее. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.
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