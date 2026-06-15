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Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги

Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги

Арбитраж в Гааге оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Об этом сказано в заявлении МИД России. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T18:45

2026-06-15T18:45

2026-06-15T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Об этом сказано в заявлении МИД России.Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, проверки судов в Керченском проливе российскими пограничниками признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву, как и временное ограничение на проход иностранных судов и военных кораблей в ряде районов Черного моря с апреля по октябрь 2021 годы. Полностью несостоятельными и бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии.По мнению арбитража, экологическая экспертиза была проведена в чрезмерно сжатые сроки и не охватывала все четыре сезона реализации проектов, а ее результаты не были должным образом опубликованы. При этом суд указал на невыполнение Украиной ее собственных обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды.В связи с этим позицию арбитража в отношении параметров проведения Россией оценки воздействия на окружающую среду в МИД рассматривают, как символическое "утешение" проигравшей дело украинской стороне.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов, сообщалось ранее. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном мореКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, крымский мост, суд, новости, в мире, гаага