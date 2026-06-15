Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/defitsit-benzina-v-krymu--zayavlenie-minenergo-rossii-1156867845.html
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T16:15
2026-06-15T16:27
новости
новости крыма
бензин
топливо в крыму
топливо
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.Также в ведомстве подчеркнули, что поставки топлива и горюче-смазочных материалов аграриям идут штатно. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с топливом в ФеодосииБензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗСКрым преодолеет проблему с поставками бензина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e30dd2dee075d9db56f704bf568902b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России

Минэнерго решает логистические трудности доставки бензина в Крым

16:15 15.06.2026 (обновлено: 16:27 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.
"Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке", – сказано в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что поставки топлива и горюче-смазочных материалов аграриям идут штатно. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит с топливом в Феодосии
Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС
Крым преодолеет проблему с поставками бензина
 
НовостиНовости КрымаБензинТопливо в КрымуТопливоДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
16:57В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
16:34Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
16:15Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
15:59Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
15:22РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
15:13ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
14:58Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
14:50Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
14:32Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
14:11Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
14:01Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
13:41Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
13:32Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
13:03Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
12:53Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
12:49Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
12:40Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
12:17В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
Лента новостейМолния