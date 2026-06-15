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Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T16:15
2026-06-15T16:15
2026-06-15T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.Также в ведомстве подчеркнули, что поставки топлива и горюче-смазочных материалов аграриям идут штатно. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с топливом в ФеодосииБензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗСКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
Минэнерго решает логистические трудности доставки бензина в Крым
16:15 15.06.2026 (обновлено: 16:27 15.06.2026)