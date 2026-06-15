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Что происходит с топливом в Феодосии - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Что происходит с топливом в Феодосии
Что происходит с топливом в Феодосии - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Что происходит с топливом в Феодосии
В понедельник, 15 июня, на 10 автозаправочных станциях Феодосийского округа появилось топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации Феодосии. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T10:24
2026-06-15T10:24
крым
новости крыма
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, на 10 автозаправочных станциях Феодосийского округа появилось топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации Феодосии.С 10:00 топливо можно найти в свободной продаже на следующих АЗС:- "Атан", пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-92;- "Атан", г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 ультра, А-92;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе,27/Д — ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — А-92;- "Атан", г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — А-92, ДТ ультра;- "Атан", пгт. Коктебель, ул. Ленина 150 — ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, с.Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92, ДТ-ультра;- ТЭС, г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а - АИ-95, АИ-92, ДТ.Ранее сообщалось, что в понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, феодосия
Что происходит с топливом в Феодосии

На 10 автозаправках Феодосии и пригорода 15 июня появилось топливо

10:24 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе
Автомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, на 10 автозаправочных станциях Феодосийского округа появилось топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации Феодосии.
"Важно: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", - уточнили в администрации.
С 10:00 топливо можно найти в свободной продаже на следующих АЗС:
- "Атан", пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-92;
- "Атан", г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 ультра, А-92;
- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе,27/Д — ДТ ультра;
- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — А-92;
- "Атан", г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — А-92, ДТ ультра;
- "Атан", пгт. Коктебель, ул. Ленина 150 — ДТ ультра;
- "Атан", г. Феодосия, с.Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;
- "Атан", г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ ультра;
- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92, ДТ-ультра;
- ТЭС, г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а - АИ-95, АИ-92, ДТ.
Ранее сообщалось, что в понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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КрымНовости КрымаТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуФеодосия
 
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