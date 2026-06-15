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Часть Красногвардейского останется без газа - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Часть Красногвардейского останется без газа
Часть Красногвардейского останется без газа - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Часть Красногвардейского останется без газа
Во вторник, 16 июня, 10 улиц в поселке Красногвардейском останутся без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T20:44
2026-06-15T20:44
крым
новости крыма
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газоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, 10 улиц в поселке Красногвардейском останутся без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Отмечается, что без газа останутся абоненты, проживающие в домах по улицам 50 лет Октября, Киевской, Крупской, 20 лет Октября, Б. Хмельницкого, Спортивной, Шевченко, Чапаева, Островского, а также в переулке Крымском.Ранее сообщалось, что с 2014 года в Крыму газифицировано более 100 населенных пунктов, без газа остаются 453.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 годуВ Симферополе есть планы работы общественного транспорта на случай перебоев поставки метанаХоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
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РИА Новости Крым
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Часть Красногвардейского останется без газа

10 улиц в Красногвардейском районе Крыма 16 июня останутся без газа

20:44 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, 10 улиц в поселке Красногвардейском останутся без газа. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
"Информируем о приостановлении подачи газа с 08:00 до 17:00 16 июня 2026 года в связи с производством работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без газа останутся абоненты, проживающие в домах по улицам 50 лет Октября, Киевской, Крупской, 20 лет Октября, Б. Хмельницкого, Спортивной, Шевченко, Чапаева, Островского, а также в переулке Крымском.
Ранее сообщалось, что с 2014 года в Крыму газифицировано более 100 населенных пунктов, без газа остаются 453.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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В Симферополе есть планы работы общественного транспорта на случай перебоев поставки метана
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КрымНовости КрымаГазГазоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяКрасногвардейский район
 
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