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Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:33
2026-06-15T11:36
россия
новости сво
министерство обороны рф
беспилотные войска
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.И добавили, что успешные действия российских подразделений войск беспилотных систем помогают штурмовым группам освобождать Константиновку в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи 15 июня уничтожено 123 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьКиев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
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россия, новости сво, министерство обороны рф, беспилотные войска, донецкая народная республика (днр)
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - Минобороны

09:33 15.06.2026 (обновлено: 11:36 15.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Точными ударами беспилотными летательными аппаратами наши дроноводы поражают артиллерийские орудия, самоходки и минометы вооруженных сил Украины", - отметили в оборонном ведомстве.
И добавили, что успешные действия российских подразделений войск беспилотных систем помогают штурмовым группам освобождать Константиновку в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи 15 июня уничтожено 123 вражеских БПЛА.
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