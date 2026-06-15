https://crimea.ria.ru/20260615/boytsy-bespilotnykh-voysk-byut-vsu-na-konstantinovskom-napravlenii-1156856005.html

Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении

Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:33

2026-06-15T09:33

2026-06-15T11:36

россия

новости сво

министерство обороны рф

беспилотные войска

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.И добавили, что успешные действия российских подразделений войск беспилотных систем помогают штурмовым группам освобождать Константиновку в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи 15 июня уничтожено 123 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьКиев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка

россия

донецкая народная республика (днр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, беспилотные войска, донецкая народная республика (днр)