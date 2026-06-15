https://crimea.ria.ru/20260615/boytsy-bespilotnykh-voysk-byut-vsu-na-konstantinovskom-napravlenii-1156856005.html
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:33
2026-06-15T09:33
2026-06-15T11:36
россия
новости сво
министерство обороны рф
беспилотные войска
донецкая народная республика (днр)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc184302043fc3b1551c93eb7d78265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделений беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС России уничтожают огневую мощь ВСУ на Константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.И добавили, что успешные действия российских подразделений войск беспилотных систем помогают штурмовым группам освобождать Константиновку в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи 15 июня уничтожено 123 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьКиев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc0862ea7322a0aaf6ea6dc2b022c5f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф, беспилотные войска, донецкая народная республика (днр)
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении - Минобороны
09:33 15.06.2026 (обновлено: 11:36 15.06.2026)