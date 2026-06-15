https://crimea.ria.ru/20260615/bezopasnost-i-okhvat-kak-rabotaet-filial-arteka-v-berdyanske-1156875563.html

Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в Бердянске

Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в Бердянске - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в Бердянске

В Запорожской области продолжает работу филиал Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Созданные там условия отвечают всем требованиям безопасности,... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T22:17

2026-06-15T22:17

2026-06-15T22:17

мдц "артек"

константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области продолжает работу филиал Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Созданные там условия отвечают всем требованиям безопасности, заявил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, благодаря поддержке федеральной и региональной властей на территории центра запущены артековские образовательные программы."Детский центр работает. Мы реализуем там 7-дневные, 14-дневные и 21-дневные смены для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Но у нас и на площадке "Артека" отдыхают дети из этих четырех регионов", - отметил директор МДЦ.Федоренко отметил, что детский центр "Красная гвоздика" уже вышел на достаточно большой охват – до 1,5 тысяч детей за сезон.Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности

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мдц "артек", константин федоренко, бердянск, запорожская область, новости, крым, новости крыма