Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в Бердянске
Филиал "Артека" в Запорожской области реализует три смены для детей из новых регионов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Федоренко - Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области продолжает работу филиал Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Созданные там условия отвечают всем требованиям безопасности, заявил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас появился филиал – детский центр "Красная гвоздика" в городе Бердянске Запорожской области. В 2023 году по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова мы взяли над ним шефство, а в 2024 году нам уже передали имущественный комплекс", - рассказал Федоренко.
По его словам, благодаря поддержке федеральной и региональной властей на территории центра запущены артековские образовательные программы.
"Детский центр работает. Мы реализуем там 7-дневные, 14-дневные и 21-дневные смены для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Но у нас и на площадке "Артека" отдыхают дети из этих четырех регионов", - отметил директор МДЦ.
Федоренко отметил, что детский центр "Красная гвоздика" уже вышел на достаточно большой охват – до 1,5 тысяч детей за сезон.
"Мы создали там условия, которые отвечают всем требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим, требованиям в организации питания и медицинского сопровождения. Удалось создать уникальную педагогическую команду, которая стажировалась на площадке МДЦ "Артек", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.
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