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Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо

Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо

15 июня на восьми заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:59

2026-06-15T09:59

2026-06-15T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 15 июня на восьми заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, заправиться можно на:· АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92)· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, ДТ Ultra)· АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-92,АИ-95 Ultra)· АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)· АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra)· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)· АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra)· АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92)Михаил Развожаев напомнил, что в сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам. А наливать в бак можно 20 литров.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗСГде в Саках купить дизель 15 июняНа 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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