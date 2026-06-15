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Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо
Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо
15 июня на восьми заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:59
2026-06-15T09:59
2026-06-15T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 15 июня на восьми заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, заправиться можно на:· АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92)· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, ДТ Ultra)· АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-92,АИ-95 Ultra)· АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)· АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra)· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)· АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra)· АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92)Михаил Развожаев напомнил, что в сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам. А наливать в бак можно 20 литров.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗСГде в Саках купить дизель 15 июняНа 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо
В Севастополе 15 июня топливо появится в свободной продаже на восьми АЗС
09:59 15.06.2026 (обновлено: 10:00 15.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 15 июня на восьми заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Так, заправиться можно на:
· АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92)
· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, ДТ Ultra)
· АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-92,АИ-95 Ultra)
· АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)
· АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra)
· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
· АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
· АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92)
Михаил Развожаев напомнил, что в сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам. А наливать в бак можно 20 литров.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина
. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
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