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Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС

Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС

В понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:26

2026-06-15T09:26

2026-06-15T09:26

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новости крыма

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

галина огнева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Топливо можно будет купить на следующих АЗС:- "ТЭС": Симферопольская, 11 (АИ-92, АИ-95, ДТ).- "АТАН": Виноградная, 3 (АИ-92, ДТ+), Ленина, 115 (ДТ+), Ленина, 114 (АИ-92, АИ-95+, ДТ+), Симферопольская, 42 (АИ-92, ДТ+), с. Кипарисное (АИ-95+, ДТ+).В понедельник утром глава администрации города Саки Юлия Предыбайло также сообщила, что в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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