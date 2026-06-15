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Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова

Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку ударам ВСУ по объектам культурного наследия в России. Соответствующее РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T17:26

2026-06-15T17:26

2026-06-15T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку ударам ВСУ по объектам культурного наследия в России. Соответствующее обращение омбудсмен разместила в своем канале в МАКС.10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Она также напомнила о другом случае, когда ВСУ ударили по историко-археологическому музею в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате были полностью уничтожены три выставочных зала и более 100 квадратных метров музейного фонда.Всего, по ее данным, с 2022 года под ударами оказались около 70 объектов культурного наследия Белгородской области. А также 79 объектов культурного наследия Курской области."Действия киевского режима нарушают Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", – напомнила уполномоченный по правам человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"ВСУ уничтожают все, что не соответствует их "бандеронацистской" идеологииУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться" – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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