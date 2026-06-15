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Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова
Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку ударам ВСУ по объектам культурного наследия в России. Соответствующее РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:26
2026-06-15T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку ударам ВСУ по объектам культурного наследия в России. Соответствующее обращение омбудсмен разместила в своем канале в МАКС.10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Она также напомнила о другом случае, когда ВСУ ударили по историко-археологическому музею в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате были полностью уничтожены три выставочных зала и более 100 квадратных метров музейного фонда.Всего, по ее данным, с 2022 года под ударами оказались около 70 объектов культурного наследия Белгородской области. А также 79 объектов культурного наследия Курской области."Действия киевского режима нарушают Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", – напомнила уполномоченный по правам человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"ВСУ уничтожают все, что не соответствует их "бандеронацистской" идеологииУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться" – политолог
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крым, яна лантратова, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Атака ВСУ на музеи должна получить международную оценку – Лантратова

Лантратова призвала ЮНЕСКО оценить удары ВСУ по объектам культурного наследия в РФ

17:26 15.06.2026 (обновлено: 19:20 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЯна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве
Яна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку ударам ВСУ по объектам культурного наследия в России. Соответствующее обращение омбудсмен разместила в своем канале в МАКС.
10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"Обратилась к Генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анане. Призываю дать дать оценку происходящему. Культурное наследие – это память народа. Наша связь с теми, кто жил до нас. Кто защищал страну. Такие преступления нельзя оставлять без внимания. Международные структуры должны отреагировать", – написала Лантратова.
Она также напомнила о другом случае, когда ВСУ ударили по историко-археологическому музею в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате были полностью уничтожены три выставочных зала и более 100 квадратных метров музейного фонда.
Всего, по ее данным, с 2022 года под ударами оказались около 70 объектов культурного наследия Белгородской области. А также 79 объектов культурного наследия Курской области.
"Действия киевского режима нарушают Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", – напомнила уполномоченный по правам человека.
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КрымЯна ЛантратоваАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости
 
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