https://crimea.ria.ru/20260615/armiya-rossii-razgromila-zavod-po-proizvodstvu-zapchastey-dlya-flamingo-i-esche-8-zavodov-1156857739.html

Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий

Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий

Российская армия в ходе массированного удара поразила предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T10:46

2026-06-15T10:46

2026-06-15T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Российская армия в ходе массированного удара поразила предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Об этом сообщает Минобороны РФ.Мощный удар по объектам на Украине нанесен в ночь на понедельник. Это стало ответом России на террористические акты киевского режима. В ходе атаки поражены 9 заводов.Куда попали:· АО "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для БПЛА большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения;· цех по производству и подготовке к применению (настройке) БпЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П.Довженко;· ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности;· АО "Завод Маяк", производящий боевые части для беспилотников и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго";· "Киевский государственный завод "Буревестник", производящий дроны большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ;· ООО "Укр Армо Тех", осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет различного типа;· "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", осуществляющие производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов;· "Киевский инновационный терминал "Новая почта", осуществляющего доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ;· ЧАО "Днепровский завод электромеханического оборудования", промышленные предприятия в городе Харьков "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", производящие сборку боевых частей для беспилотников и ракет различного типа."Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны.И подчеркнули, что Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина, новости сво, министерство обороны рф, киев, харьков, днепропетровская область