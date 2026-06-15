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132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери - РИА Новости Крым, 15.06.2026
132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
31-летний житель Симферопольского района пойдет под суд по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T11:49
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крым
симферопольский район
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 31-летний житель Симферопольского района пойдет под суд по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Трагедия произошла 30 января этого года в селе Трудовое. Во время ссоры с 70-летней матерью мужчина схватился за нож и нанес ей не менее 132 ударов.Мужчина признал свою вину. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери

Житель Симферопольского района Крыма предстанет перед судом за жестокое убийство матери

11:49 15.06.2026 (обновлено: 12:04 15.06.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСиловики на месте жестокого убийства женщины в Симферопольском районе
Силовики на месте жестокого убийства женщины в Симферопольском районе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 31-летний житель Симферопольского района пойдет под суд по обвинению в жестоком убийстве собственной матери. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Трагедия произошла 30 января этого года в селе Трудовое. Во время ссоры с 70-летней матерью мужчина схватился за нож и нанес ей не менее 132 ударов.

"Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан сотрудниками полиции", - уточнили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.

Мужчина признал свою вину. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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КрымСимферопольский районГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияУбийствоПравосудиеУголовный кодексНовости Крыма
 
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