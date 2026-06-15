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196 лет назад в Севастополе вспыхнул "чумной бунт" – факты в инфографике
196 лет назад в Севастополе вспыхнул "чумной бунт" – факты в инфографике - РИА Новости Крым, 15.06.2026
196 лет назад в Севастополе вспыхнул "чумной бунт" – факты в инфографике
Севастопольское восстание, также именуемое как Чумной бунт, вспыхнуло в Севастополе в начале июня 1830 года и длилось почти неделю. Это было народное... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T07:23
2026-06-15T07:23
2026-06-15T07:23
инфографика
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
история
общество
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Севастопольское восстание, также именуемое как Чумной бунт, вспыхнуло в Севастополе в начале июня 1830 года и длилось почти неделю. Это было народное вооруженное восстание, спровоцированное карантинными мерами против распространения эпидемии холеры, которую сначала считали чумой, так как в 1828 году на юге России началась эпидемия. В самом городе болезни не было, суровые меры были превентивными.Еще в мае 1828 года вокруг города было установлено карантинное оцепление и движение происходило исключительно через заставы. Но уже через год каждый проезжающий должен был содержаться 2-3 недели в карантинной зоне, а все подозрительные больные в городе подлежали изоляции.Таким образом, крестьяне перестали привозить в Севастополь продукты и все снабжение было монополизировано карантинными чиновниками. В результате качество продовольствия снижалось, дефицит и цены росли. Слободку оцепили войсками. Жители готовились к вооруженному отпору, были сформированы вооруженные группы под руководством отставных военных. Народ определил лиц, которых надо уничтожить. В числе первых был губернатор Николай Столыпин.Последний усилил караулы на улицах. Эти меры возмутили севастопольцев, которые толпами двинулись к его дому и адмиралтейству. Губернатор был убит толпой. К восставшим присоединились матросы и часть солдат, которые находились в оцеплении слободки.К ночи город был в руках восставших, полиция бежала, а гарнизон отказался подавлять бунт. Толпа избивала "чумных" чиновников и офицеров, требуя от них расписки, что болезни в городе нет, громила их дома и квартиры.Под натиском толпы комендантом города был издан приказ о прекращении карантина.Тем временем к Севастополю были стянуты войска. За дело принялась следственная комиссия. Она рассмотрела дела около 6000 людей. Были казнены семь человек, возглавивших восстание, около тысячи горожан и матросов отправлены на каторжные работы, порядка 4200 штатских были депортированы в другие города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, история, общество, инфографика
196 лет назад в Севастополе вспыхнул "чумной бунт" – факты в инфографике
Чумной бунт в Севастополе – причины вооруженного восстания в инфографике РИА Новости Крым
Севастопольское восстание, также именуемое как Чумной бунт, вспыхнуло в Севастополе в начале июня 1830 года и длилось почти неделю. Это было народное вооруженное восстание, спровоцированное карантинными мерами против распространения эпидемии холеры, которую сначала считали чумой, так как в 1828 году на юге России началась эпидемия. В самом городе болезни не было, суровые меры были превентивными.
Еще в мае 1828 года вокруг города было установлено карантинное оцепление и движение происходило исключительно через заставы. Но уже через год каждый проезжающий должен был содержаться 2-3 недели в карантинной зоне, а все подозрительные больные в городе подлежали изоляции.
Таким образом, крестьяне перестали привозить в Севастополь продукты и все снабжение было монополизировано карантинными чиновниками. В результате качество продовольствия снижалось, дефицит и цены росли.
В марте 1830 года карантин был еще более ужесточен, жителям запретили покидать дома. Запрет сняли в мае, но в наиболее бедной, так называемой Корабельной слободке, его продлили еще на 7 суток. По прошествии недели жителей было приказано вывезти за город и продлить карантин для них на две недели. Это вызвало возмущения среди жителей, а также матросов, имевших там родных и знакомых. Население отказалось выполнять распоряжение.
Слободку оцепили войсками. Жители готовились к вооруженному отпору, были сформированы вооруженные группы под руководством отставных военных. Народ определил лиц, которых надо уничтожить. В числе первых был губернатор Николай Столыпин.
Последний усилил караулы на улицах. Эти меры возмутили севастопольцев, которые толпами двинулись к его дому и адмиралтейству. Губернатор был убит толпой. К восставшим присоединились матросы и часть солдат, которые находились в оцеплении слободки.
К ночи город был в руках восставших, полиция бежала, а гарнизон отказался подавлять бунт. Толпа избивала "чумных" чиновников и офицеров, требуя от них расписки, что болезни в городе нет, громила их дома и квартиры.
Под натиском толпы комендантом города был издан приказ о прекращении карантина.
Тем временем к Севастополю были стянуты войска. За дело принялась следственная комиссия. Она рассмотрела дела около 6000 людей. Были казнены семь человек, возглавивших восстание, около тысячи горожан и матросов отправлены на каторжные работы, порядка 4200 штатских были депортированы в другие города.
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