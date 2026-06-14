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ВСУ ударили по жилому дому в Орле – есть погибший и ранены девять человек
ВСУ ударили по жилому дому в Орле – есть погибший и ранены девять человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
ВСУ ударили по жилому дому в Орле – есть погибший и ранены девять человек
В ночь на воскресенье из-за удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T10:45
2026-06-14T10:45
2026-06-14T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье из-за удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Он отметил, что сейчас жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, продолжается ликвидация последствий атаки, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область. На топливном объекте произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов РоссииБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на ХерсонщинеВСУ снова атаковали мосты в Крым
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РИА Новости Крым
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орел, андрей клычков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по жилому дому в Орле – есть погибший и ранены девять человек
После удара ВСУ по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены
10:45 14.06.2026 (обновлено: 10:49 14.06.2026)