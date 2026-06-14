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ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек
За минувшие сутки из-за террористических ударов Киева по Херсонской области ранения получили 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T13:47
2026-06-14T13:50
новости
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки из-за террористических ударов Киева по Херсонской области ранения получили 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также в Алешкинском округе ранения получил мужчина 1974 года рождения. А в Голой Пристани и Чулаковки пострадали два жителя. Оба доставлены в больницу.Кроме того, киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения.Повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, админздание Гладковского сельсовета, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани.Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.Ранее в воскресенье Владимир Сальдо сообщил, что все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены. Накануне из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов региона, сообщал губернатор Евгений Балицкий.13 июня по информации Сальдо один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской областиВСУ снова атаковали мосты в КрымПешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек

13 человек ранены в Херсонской области после атак киевских боевиков

13:47 14.06.2026 (обновлено: 13:50 14.06.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСУдар ВСУ по Херсонской области
Удар ВСУ по Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки из-за террористических ударов Киева по Херсонской области ранения получили 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В Чаплинке ранения получили пять человек. Двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, еще троим помощь оказана на месте. В Любимовке Каховского округа пострадали три человека. Вражеские дроны атаковали гражданский автомобиль на муниципальной дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой. Пострадали два местных жителя. Пострадавшие госпитализированы", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Также в Алешкинском округе ранения получил мужчина 1974 года рождения. А в Голой Пристани и Чулаковки пострадали два жителя. Оба доставлены в больницу.
Кроме того, киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения.
Повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, админздание Гладковского сельсовета, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани.
Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.
Ранее в воскресенье Владимир Сальдо сообщил, что все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены. Накануне из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов региона, сообщал губернатор Евгений Балицкий.
13 июня по информации Сальдо один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников.
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