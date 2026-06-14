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ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек

За минувшие сутки из-за террористических ударов Киева по Херсонской области ранения получили 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T13:47

2026-06-14T13:47

2026-06-14T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки из-за террористических ударов Киева по Херсонской области ранения получили 13 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также в Алешкинском округе ранения получил мужчина 1974 года рождения. А в Голой Пристани и Чулаковки пострадали два жителя. Оба доставлены в больницу.Кроме того, киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения.Повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, админздание Гладковского сельсовета, неэксплуатируемое здание детского сада в Голой Пристани.Враг также обстрелял Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.Ранее в воскресенье Владимир Сальдо сообщил, что все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены. Накануне из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов региона, сообщал губернатор Евгений Балицкий.13 июня по информации Сальдо один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской областиВСУ снова атаковали мосты в КрымПешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

херсонская область

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2026

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новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу