https://crimea.ria.ru/20260614/vse-okruga-khersonskoy-oblasti-polnostyu-ili-chastichno-obestocheny-1156836269.html
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T08:57
2026-06-14T08:57
2026-06-14T09:12
херсонская область
запорожская область
евгений балицкий
владимир сальдо
новости
электроэнергия
электричество
электросети
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe5fd3352d4af90c1a4b40f5c0a01cbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество, проинформировал глава региона.Накануне из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов региона, сообщал губернатор Евгений Балицкий. Было зафиксировано частичное отключение электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41b794b5f252ec1c8ff691a957598405.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, запорожская область, евгений балицкий, владимир сальдо, новости, электроэнергия, электричество, электросети, происшествия, отключение электроэнергии, атаки всу
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Полностью или частично обесточены все округа Херсонской области – губернатор
08:57 14.06.2026 (обновлено: 09:12 14.06.2026)