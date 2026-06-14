https://crimea.ria.ru/20260614/vse-okruga-khersonskoy-oblasti-polnostyu-ili-chastichno-obestocheny-1156836269.html

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T08:57

2026-06-14T08:57

2026-06-14T09:12

херсонская область

запорожская область

евгений балицкий

владимир сальдо

новости

электроэнергия

электричество

электросети

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество, проинформировал глава региона.Накануне из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов региона, сообщал губернатор Евгений Балицкий. Было зафиксировано частичное отключение электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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