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В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T08:21
2026-06-14T08:21
ярославская область
михаил евраев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И подчеркнул, что пострадавших нет.Также губернатор сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. И обратился с просьбой при их обнаружении не приближаться к ним, а также рядом с ними не пользоваться телефонами – необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.Также глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославская область, михаил евраев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива

В Ярославской области горит объект по хранению топлива после массового налета дронов ВСУ

08:21 14.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что пострадавших нет.
Также губернатор сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. И обратился с просьбой при их обнаружении не приближаться к ним, а также рядом с ними не пользоваться телефонами – необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.
Также глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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