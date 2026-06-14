https://crimea.ria.ru/20260614/v-yaroslavskoy-oblasti-posle-massovogo-naleta-dronov-vsu-gorit-obekt-po-khraneniyu-topliva-1156835442.html
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T08:21
2026-06-14T08:21
2026-06-14T08:21
ярославская область
михаил евраев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.И подчеркнул, что пострадавших нет.Также губернатор сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. И обратился с просьбой при их обнаружении не приближаться к ним, а также рядом с ними не пользоваться телефонами – необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.Также глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260614/249-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156833732.html
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ярославская область, михаил евраев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
В Ярославской области горит объект по хранению топлива после массового налета дронов ВСУ