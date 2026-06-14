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В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:16
2026-06-14T22:16
2026-06-14T22:16
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сша
самолет
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авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.Как сообщает телеканал, частный самолет вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури к югу от агломерации, в которую входит Канзас. Сразу после вылета самолет развернулся по неизвестной причине и упал на шоссе.По данным источников телеканала, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, самолет, происшествия, авиакатастрофа
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
12 человек погибли в авиакатастрофе с самолетом в США