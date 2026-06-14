https://crimea.ria.ru/20260614/v-ssha-samolet-upal-na-shosse-i-razbilsya--pogibli-12-chelovek-1156850313.html

В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек

В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек

Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T22:16

2026-06-14T22:16

2026-06-14T22:16

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авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.Как сообщает телеканал, частный самолет вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури к югу от агломерации, в которую входит Канзас. Сразу после вылета самолет развернулся по неизвестной причине и упал на шоссе.По данным источников телеканала, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, самолет, происшествия, авиакатастрофа