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В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:16
2026-06-14T22:16
новости
сша
самолет
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.Как сообщает телеканал, частный самолет вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури к югу от агломерации, в которую входит Канзас. Сразу после вылета самолет развернулся по неизвестной причине и упал на шоссе.По данным источников телеканала, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
новости, сша, самолет, происшествия, авиакатастрофа
В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек

12 человек погибли в авиакатастрофе с самолетом в США

22:16 14.06.2026
 
© TV ImediПадение самолета
Падение самолета
© TV Imedi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Самолет разбился недалеко от Канзаса в США, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Как сообщает телеканал, частный самолет вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури к югу от агломерации, в которую входит Канзас. Сразу после вылета самолет развернулся по неизвестной причине и упал на шоссе.
По данным источников телеканала, находившиеся на борту 11 парашютистов и пилот погибли.
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НовостиСШАСамолетПроисшествияАвиакатастрофа
 
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